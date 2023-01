Dabei sind die Preise für Einfamilienhäuser gegenüber dem Vorjahr vor allem in der Innerschweiz (+15,8%) und in der Ostschweiz (+13,2%) stark gestiegen. Weniger stark nahmen die Preise hingegen in Zürich (+6,1%) und der Region Bern (+6,3%) zu. Beim Stockwerkeigentum sind die Preise in der Westschweiz (+7,5%) am stärksten gestiegen. Die Ostschweiz verzeichnete dagegen die geringsten Preisanstiege im Vorjahresvergleich (+2,2%).