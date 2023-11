Nach tagelangem Machtkampf über die Zukunft der kriselnden Signa-Gruppe zieht sich der Tiroler Immobilieninvestor Rene Benko nun zurück. Er übergibt die Führung des von ihm gegründeten österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmens Signa Holding an den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz, wie Signa am Mittwoch mitteilte. Zusätzlich übernehme Geiwitz auch den Vorsitz des Gesellschafter-Komitees der Holding. Er soll die Restrukturierung der gesamten Gruppe, zu der neben Prestige-Immobilien wie dem Chrysler Building in New York auch die deutsche Warenhauskette Galeria gehört, organisieren. Die Familie Benko Privatstiftung bleibe allerdings weiterhin grösster Gesellschafter.