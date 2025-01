Gemäss Wüest Partner sind die Regionen Stadt Zürich, Zug und Zimmerberg die drei attraktivsten sowie Tre Valli, Val-de-Travers und Thal die drei unattraktivsten Regionen der Schweiz. Der Quadratmeterpreis einer 110 Quadratmetern grossen Wohnung mit durchschnittlichen Ausbaustandard liegt in der Stadt Zürich bei 21’000 Franken. In Zug erreicht ein vergleichbares Objekt einen Durchschnittspreis von knapp 19’000 Franken und in der Region Zimmerberg 17’000 Franken. Diese Werte liegen deutlich über dem Schweizer Durchschnitt von knapp 10’000 Franken pro Quadratmeter.