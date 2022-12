In den vergangenen Jahren sei die Preisentwicklung auch in unsicheren Zeiten robust geblieben, hiess es weiter. Weder die Finanz- und Staatsschuldenkrise noch die Coronapandemie oder der Ukrainekrieg hätten einen signifikanten Einfluss auf die Wohneigentumspreise gehabt. Einzig im gehobenen Segment, das sensibler auf die Entwicklungen in der Gesamtwirtschaft reagiere, sei im kommenden Jahr mit einer Verlangsamung des Preisanstiegs zu rechnen.