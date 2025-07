Dr. Robert Weinert ist Partner und Head Research bei Wüest Partner in Zürich. Seinen Doktortitel erwarb er an der Universität St. Gallen, mit einem Forschungsaufenthalt an der University of New South Wales in Sydney. Weinert gilt heute als Experte für datengetriebene Markt- und Risikoanalysen und publiziert regelmässig zu Entwicklungen des Schweizer und des internationalen Immobilienmarkts.