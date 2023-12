Zwischen den geschätzten 640 Milliarden Euro an Krediten, die in den Jahren 2019 bis 2022 vergeben wurden, und dem Betrag, der jetzt für ihre Refinanzierung zur Verfügung steht, klafft eine Lücke von bis zu 176 Milliarden Euro, wie eine Analyse des Immobilienmaklers zeigt. Das liegt daran, dass die Immobilienwerte geschrumpft sind und Kredite sowohl knapp als auch teurer geworden sind, so CBRE in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, der das Ausmass des potenziellen Defizits in den Jahren 2024 bis 2027 untersucht.