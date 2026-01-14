Die über Jahre erfolgsverwöhnte ‌Immobilienbranche war durch rasch steigende ‍Zinsen der Zentralbanken, explodierende Baukosten und den Preisverfall bei Immobilien ​vor allem 2022 und 2023 in die Krise geschlittert. Grosse Immobilienkonzerne mussten ihre Portfolien in der Folge ‌stark abwerten und sich ⁠von Wohnungen trennen, um ihre Schuldenlast ‌zu reduzieren. Jetzt hat sich der Wind auch durch gesunkene Zinsen ‍wieder gedreht. «Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir jetzt wieder mit hoher Dynamik», hiess ​es zuletzt beim auf Wohnimmobilien spezialisierten deutschen ‍Branchenprimus Vonovia.