Notverkäufe kämen jetzt zur Unzeit

Das gilt besonders für Österreich, wo Signa nach Schätzungen der Analysten von Raiffeisen allein Vermögenswerte von rund neun Milliarden Euro hat. Notverkäufe in diesem Volumen kämen jetzt zur Unzeit - sie entsprächen dem, was sonst in Österreich in eineinhalb Jahren auf den Markt komme.