Weltweiter Trend

Die Entwicklung in Schweden steht sinnbildlich für einen weltweiten Trend: Die jahrelange ultralockere Geldpolitik wird zurückgenommen, was die Kapitalkosten erhöht und die Immobilienmärkte belastet. In Ländern wie Kanada, Australien und China sind die Preise für Wohnimmobilien im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. In Deutschland fielen sie im Dezember erstmals seit zehn Jahren.