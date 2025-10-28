Mit Blick auf die Ballungsräume in der Schweiz haben sich laut RealAdvisor im Vorquartalsvergleich vor allem die Preise in den Städten Sitten (+1,3 Prozent) und Zürich (+1,2 Prozent) dynamisch entwickelt. Gefolgt von den Regionen rund um Freiburg und St. Gallen (je +1,0 Prozent). Rückgänge wurden hingegen bei Wohnungen in der Region Genf (-0,4 Prozent) und Biel (-0,3 Prozent) verzeichnet.