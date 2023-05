Die ersten grossen Gewinner des Immobilienbooms waren die Städter. Hier zogen die Preise als Erstes richtig an. Aber spätestens mit der Pandemie und dem Homeoffice-Schub haben auch Randregionen an Attraktivität zugelegt. Die Kombi mit tiefen Zinsen und einer erhöhten Sparquote liess plötzlich auch die Preise von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Peripherie anziehen.