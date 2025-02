Schon William Shakespeare wusste: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Dieser Grundsatz lässt sich jetzt auch auf die Zürcher Goldküste anwenden – eigentlich seit Jahrzehnten die teuerste und luxuriöseste Adresse am Zürichsee. Wer es sich leisten kann, bezieht in Küsnacht, Zollikon oder Herrliberg eine Immobilie. An jenem Ufer des Zürichsees, an dem die Sonne am Abend in die Stube scheint.