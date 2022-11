China steht mit seinen Problem in Asien nicht alleine da. In Südkorea fielen die Immobilienpreise im Oktober so kräftig wie noch nie seit Beginn der Statistik vor 19 Jahren. Sie gaben um 1,20 Prozent zum Vormonat nach, da steigende Hypothekenzinsen die Nachfrage dämpfen. In der Hauptstadt Seoul sanken die Wohnungspreise mit 1,24 Prozent bereits den neunten Monat in Folge und zugleich so stark wie seit Dezember 2008 nicht mehr.