Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen laut dem am Donnerstag veröffentlichten «Immo-Monitoring» des Beratungsunternehmens Wüest Partner in den letzten drei Monaten um 1,5 Prozent. Auf Jahressicht ergab sich sogar ein Plus von 4,3 Prozent.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Eigentumswohnungen: Diese verteuerten sich um 1,0 Prozent in den vergangenen drei Monaten und um ebenfalls 4,3 Prozent im Jahresvergleich.
Der Trend ist damit klar. Im 5-Jahres-Vergleich erhöhten sich die Transaktionspreise bei beiden Kategorien um knapp ein Viertel, über die letzten 10 Jahre sogar um mehr als 40 Prozent.
(AWP)