Die grössten Preissteigerungen erwarten die Fachleute des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Metropolregionen wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt sowie in deren Umland. In Nordrhein-Westfalen weist ‌nur Köln ein deutliches Wachstum auf. Am stärksten unter Druck geraten demnach Regionen, in denen eine schrumpfende Bevölkerung auf schwache Arbeitsmärkte trifft. Dies betreffe weite Teile Ostdeutschlands abseits der Metropolen, das Saarland, ​ländliche Kreise in Rheinland-Pfalz und das Ruhrgebiet.