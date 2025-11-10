Der beschlossene Bau-Turbo sei zwar ein wichtiger erster Schritt, um den Wohnungsbau anzukurbeln. «Er trägt dazu bei, die Planungs- und Genehmigungsprozesse im Wohnungsneubau zu beschleunigen», erklärte Tolckmitt. Aber zum einen hänge sein Erfolg stark davon ab, dass die Kommunen die neu geschaffenen Möglichkeiten pragmatisch nutzten. Zum anderen brauche es mehr: Vorschläge für viele weitere Massnahmen liegen dem vdp zufolge auf dem Tisch – finanzierungsseitig etwa staatliche Bürgschaften von 80 Prozent für «Immobiliendarlehen, die grossvolumigen Wohnungsneubau ermöglichen».