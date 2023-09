Da das Angebot an Mietwohnungen jedoch weiterhin sehr knapp ist, müssten Mietende auch in Zukunft mit steigenden Mietzinsen rechnen, so das Communiqué. Insbesondere zentrumsnahe Lagen mit guter Infrastruktur seien davon stark betroffen. So ist laut der Mitteilung die Leerwohnungsziffer im Kanton Zürich im laufenden Jahr auf 0,5 Prozent gesunken, was einer der tiefsten Werte seit der Jahrtausendwende ist.