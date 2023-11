Im Vergleich zum dritten Quartal 2022 verbilligten sich Immobilien insgesamt um 7,1 Prozent, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) am Freitag mitteilte. Bei Wohnimmobilien belief sich das Minus auf 6,3 Prozent, bei Gewerbeimmobilien auf 10,3 Prozent. “Die Preiskorrektur findet nach wie vor in allen Assetklassen statt, bei Wohnimmobilien allerdings in deutlich geringerem Ausmass als bei Gewerbeimmobilien”, sagte VDP- Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt am Freitag. Eine Marktbelebung lasse auf sich warten.