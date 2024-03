Trotz der Korrektur im vierten Quartal zeigten die spanischen Immobilienpreise im vergangenen Jahr eine überraschende Widerstandsfähigkeit, schreiben die Ökonomen der ING Bank. Während die durchschnittlichen Immobilienpreise in vielen Ländern der Eurozone unter dem Druck steigender Zinssätze fielen, stiegen die Immobilienpreise in Spanien bis in die letzten Monate des Jahres 2023 weiter solide an.