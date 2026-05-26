Und auch die Mieter bleiben nicht verschont. Der Index für Wohnungsmieten liegt aktuell zwar mit 57,0 Punkten ebenfalls unter dem Wert vom Herbst 2025 (61,4 Punkte). Er liege damit aber weiterhin deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Für die Mieten erwarten 56 Prozent der Befragten in den kommenden zwölf Monaten steigende Werte.