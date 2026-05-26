Die Immobilienmarkt-Experten von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) erwarten in den kommenden zwölf Monaten weiterhin steigende Preise für Wohneigentum und Mehrfamilienhäuser. Und auch die Mieten bleiben vom Preisanstieg nicht verschont.
Demnach liegt der Preiserwartungsindex «HEV-FPRE» im Frühling 2026 bei 62,3 Punkten für Eigentumswohnungen (EWG) und bei 66,3 Punkten für Einfamilienhäuser (EFH). Im Vergleich zur letzten Umfrage im Herbst 2025 liegen die Indexwerte damit leicht tiefer, aber weiterhin auf hohem Niveau, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.
Denn im Segment der Eigentumswohnungen erwarten 62 Prozent der Befragten steigende oder stark steigende Preise. Ähnlich sieht es bei den Erwartungen bei Einfamilienhäusern aus: 66 Prozent rechnen hier mit steigenden Preisen. Damit bestätigen viele Umfrageteilnehmer den anhaltenden Aufwärtstrend beim Wohneigentum.
Und auch die Mieter bleiben nicht verschont. Der Index für Wohnungsmieten liegt aktuell zwar mit 57,0 Punkten ebenfalls unter dem Wert vom Herbst 2025 (61,4 Punkte). Er liege damit aber weiterhin deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Für die Mieten erwarten 56 Prozent der Befragten in den kommenden zwölf Monaten steigende Werte.
(AWP)