Ist die Schweiz weiterhin so attraktiv, dass sie jährlich wie in den letzten Jahren um mehr als die Bevölkerung der Stadt Biel wächst, dann braucht es Wohnraum, sofern man am Credo des Wachstums weiter festhalten will. Aufgrund der aktuell steigenden Zinsen und der gestiegenen Baukosten ist es zu einem Abbremsen der Bautätigkeit gekommen. Es gibt nicht mehr die Not, Geld mit negativer Verzinsung anlegen zu müssen. Ein zehnjähriger Pfandbrief gibt wieder 2 Prozent Rendite ohne Risiko. Es ist aber davon auszugehen, dass nach der aktuellen Korrektur wieder mehr in den Bau investiert wird, um die hohe Nachfrage nach Wohnraum zu befriedigen und die notwendigen Sanierungen für die Energiewende zu realisieren.