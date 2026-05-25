Die Besichtigung ist wie die Probefahrt beim Autokauf: Meist fällt die Entscheidung innerhalb von Sekunden. Daher sollten Verkäufer enorm auf alle Sinneswahrnehmungen achten, mit Fokus auf Raum, Helligkeit und frische Luft. Zudem sind Ordnung und Sauberkeit unverzichtbar. Bei kleinen Wohnungen empfiehlt sich, dass nur eine Person seitens der Verkäufer mit bei der Besichtigung ist - durch eine gezielte Entvölkerung wirkt der Wohnraum grösser. Bei älteren Liegenschaften kann es zudem sinnvoll sein, aus der Mode gekommenes Mobiliar wie Möbel und Teppiche, die nicht mehr dem Geschmack der Zielgruppe entsprechen, vorübergehend im Keller auszulagern.