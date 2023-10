In Deutschland wird dieser Prozess gebremst durch neue Regeln, die nach der Finanzkrise eingeführt wurden, und die seit 2013 bei offenen Immobilienfonds eine einjährige Rückgabefrist vorschreiben. Allerdings zeigt sich an massiven Abschlägen am Sekundärmarkt bereits, welcher Druck sich aufbaut. «Wenn man bei festverzinslichen Wertpapieren 3 Prozent bis 4 Prozent erhält, warum sollte man dann sein Geld in einen offenen Immobilienfonds stecken?», sagt Henning Koch, Vorstandsvorsitzender des Immobilien-Fondsmanagers Commerz Real.