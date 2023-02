Der an der Schweizer Börse kotierte Immofonds hat im ersten Halbjahr 2022/2023 (per 31.12.) höhere Mietzinseinnahmen erzielt. So stiegen die Bruttoerträge um 2,4 Prozent auf 41,2 Millionen Franken an. Die Mietausfallrate ging auf 2,6 von 2,9 Prozent zurück.

28.02.2023 09:16