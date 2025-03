Der Nettoertrag kletterte um 51 Prozent auf 2 Millionen Franken, wie die Fondsleitung Immofonds Asset Management am Dienstag mitteilte. Die Aufwertung der Liegenschaften um 1,1 Millionen habe zu einem Gesamterfolg in Höhe von 3,1 Millionen geführt. Im Vorjahr war dieser wegen höherer Finanzierungskosten auf noch 0,5 Millionen eingebrochen. Der Fonds schüttet nun 2,60 Franken je Anteil an die Anleger aus. Das sind 35 Rappen mehr als im Vorjahr.