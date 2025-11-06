Moderna hat wegen schwächer als erwarteter Verkäufe seines Corona-Impfstoffs in den USA die Umsatzprognose für dieses Jahr gekappt. Der Konzern rechnet für 2025 nun mit Erlösen zwischen 1,6 und zwei Milliarden Dollar, wie Moderna am Donnerstag mitteilte. Zuvor lag die Spanne bei 1,5 bis 2,2 Milliarden Dollar. Als Grund nannte das Unternehmen Schwierigkeiten für US-Bürger beim Zugang zu den Impfungen. Der späte Zeitpunkt der Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde CDC habe zu den sinkenden Verkaufszahlen in den USA beigetragen, sagte Finanzchef James Mock in einem Interview. Auch die Konkurrenten Pfizer und Gilead Sciences hatten zuletzt vor einer nachlassenden Nachfrage nach Covid-Impfstoffen und -Medikamenten gewarnt.