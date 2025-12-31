Johnson & Johnson, zu der die Firma gehört, prüfe weiterhin verschiedene Optionen für den Standort Bern. Dazu gehöre auch der Verkauf an einen Drittanbieter, teilte eine Mediensprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Schliessung des Standorts erfolge schrittweise bis Ende 2026.