Die Planung des Gebäudes erfolge in Anlehnung an den Minergie-Standard. Zudem sei nebst hohen technischen und hygienischen Anforderungen für die Forschung auch die Flexibilität der Immobilie sehr wichtig. Implenia habe den Zuschlag dank "langjähriger Erfahrung und ausgewiesener Kompetenz aus ähnlichen Labor- und Gesundheitsbauten" erhalten, heisst es in der Mitteilung weiter.