Nach der Fusion der beiden Unternehmen Ina Invest und Cham Group werde Implenia eine Beteiligung von rund 14 Prozent an der fusionierten Gesellschaft halten, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Implenia hält derzeit einen Anteil von rund 40 Prozent an Ina. Zudem werde Implenia auch weiterhin mit einem Sitz im Verwaltungsrat vertreten sein.