Implenia und Norsea werden sich zu gleichen Teilen - jeweils zu 41 Prozent - an Windworks Jelsa beteiligen. Damit soll an der norwegischen Westküste eine hochmoderne Anlage für die Produktion und Montage grosser Beton- oder Stahlkonstruktionen für schwimmende Offshore-Windkraftanlagen entwickelt werden, teilte Implenia am Dienstag mit. Die erste Projekt-Phase dauere von 2023 bis 2026 und erfordere nur begrenzte finanzielle Investitionen.