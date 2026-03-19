Wie stark leidet Implenia, falls es wegen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten zu einer Rezession kommt?

Die Diversifikation zwischen Hochbau, Tiefbau und Dienstleistungen wie Wincasa ist enorm wichtig. Eine Rezession würde sich vor allem im Hochbau spürbar machen, weil sich in einer solchen Situation die privaten Kunden eher zurückhalten. Dieser Bereich ist anfälliger für konjunkturelle Schwankungen. Im Tiefbau haben wir mehrheitlich öffentliche Kunden, die auch in schwierigen Zeiten weiter investieren. Das geschieht gerade in Deutschland. Mit der Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder haben wir deshalb auch in der Vergangenheit in einem schlechten Marktumfeld gute Geschäfte gemacht. Vermeiden wollen wir, dass wir in einem guten Marktumfeld schlechte Projekte umsetzen. Eigentlich ist das Geschäft stabil und es gibt kaum eine Baufirma, die unter einem schlechten Markt leidet. Das sind häufig hausgemachte Herausforderungen. Es gibt kaum Baufirmen, die an mangelnden Aufträgen gescheitert sind.