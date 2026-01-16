Natürlich ist so eine Aussage mit Vorsicht zu geniessen, sofern kein Zeithorizont und keine konkrete Kennzahl genannt wurde. Er dürfte sich jedoch auf zentrale Kennzahlen, die das Unternehmenswachstum messen, bezogen haben - sprich den Umsatz, Gewinn, Marktanteile oder Unternehmensgrösse. Der 41-Jährige ist seit mehr als 10 Jahren bei Implenia tätig und hat laut Schweizer Gesetz noch 24 Jahre Arbeitsmarkt vor sich - viel Zeit, um das ambitionierte Ziel zu erreichen.