«Am Tunnelbau führt kein Weg vorbei», sagte er im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende». Darum wird es laut Wyss auch in Zukunft neue und grosse Bauprojekte in Europa geben. Besonders stolz zeigte er sich über die Beteiligung von Implenia an allen vier aktuellen Alpentransversalen, darunter auch die zweite Röhre des Gotthard-Strassentunnels sowie der Brenner-Basistunnel.