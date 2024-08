Wyss soll im April 2025 in den SBB-Verwaltungsrat gewählt werden, wie die SBB mitteilten. Der Bundesrat habe diese Wahl an seiner Sitzung am Mittwoch gutgeheissen, auf Antrag des SBB-Verwaltungsrates. 2026 soll Wyss dann, als Nachfolger von Monika Ribar, das Präsidium übernehmen.