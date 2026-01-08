Gemeinsam mit dem Partner Marti wird Implenia den Hauptteil des Ausbaus der Bahnlinie zwischen Zürich und Winterthur erstellen. Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) aus Implenia und Marti habe fünf von sechs Hauptlosen des Bahnprojekts «MehrSpur Zürich-Winterthur» gewonnen, teilte der Baukonzern am Mittwoch mit. Das Auftragsvolumen für Implenia allein beläuft sich dabei auf rund 830 Millionen Franken, insgesamt hat der Auftrag ein Volumen von knapp 1,7 Milliarden.