Das Auftragsvolumen liegt bei über 250 Millionen Franken, wobei kein Fixpreis gilt, sondern ein sogenanntes Cost-plus-Vertragsmodell angewandt wird. Der Bahnhof ist Teil des Projekts West Link und soll die Kapazität des Schienennetzes in der Region erhöhen, wie Implenia am Montag mitteilte. Konkret wird Implenia eine von drei U-Bahn-Stationen des Projekts bauen. Zum Auftrag gehöre auch die Installation von technischen Anlagen.