Der Hochbau beginne im Sommer dieses Jahres und werde voraussichtlich bis Oktober 2029 abgeschlossen sein, teilte Implenia am Dienstag in einem Communiqué mit. Gebaut werde ein drei-bis sechsgeschossiges Funktions- und Verwaltungsgebäude für über 1400 Mitarbeiter. Dort würden nahezu alle bisherigen Dienststellen der Polizei Münster zusammengeführt. Im Gebäude sind Büro- und Laborarbeitsplätze, Wache, Kantine, Ausbildungs- und Trainingsbereiche, Zellen sowie eine Tiefgarage untergebracht.