Im Rahmen eines Projekts zur langfristigen Lagerung radioaktiver Abfälle in Ostschweden wird das Unternehmen Implenia ein Energieinfrastrukturprojekt in 500 Metern Tiefe umsetzen. Die Auftragssumme beläuft sich über alle Phasen hinweg auf mehrere hundert Millionen Franken, wie Implenia am Mittwoch mitteilte. Der Baukonzern hat mit der schwedischen SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) einen Vertrag für den Bau des ersten unterirdischen Abschnitts unterzeichnet.