An dem Joint Venture von Implenia und Demathieu Bard Construction seien beide Unternehmen zu je 50 Prozent beteiligt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Auftraggeber ist der Verband der öffentlichen Verkehrsmittel des Grossraums Toulouse (Tisséo). Das Projekt soll Ende 2028 in Betrieb gehen.