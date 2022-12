An der Arbeitsgemeinschaft für den Neubau der Rader Hochbrücke an der A7 in Schleswig-Holstein sind neben Implenia auch die deutschen Unternehmen Plauen Stahl Technologie und Zwickauer Sonderstahlbau beteiligt. Implenia habe dabei die technische Federführung und sei Ansprechpartner für den Auftraggeber Deges (Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs und -bau GmbH), wie der Schweizer Baukonzern am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.