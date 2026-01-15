Brückenprojekte in Deutschland

Konkret erhielt Implenia den Zuschlag für den Neubau der Neuen Peenebrücke Wolgast in Deutschland, welche die Insel Usedom mit dem Festland verbindet. Die rund 1,4 Kilometer lange Zügelgurtbrücke zählt gemäss Mitteilung zu den grössten ihrer Art in Europa und soll bis Anfang 2030 fertiggestellt werden.