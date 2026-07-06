In Lausanne beispielsweise wird Implenia laut den Angaben bis 2031 die energetische Sanierung von 14 Liegenschaften im Osten der Stadt durchführen. Und in St. Gallen werde im Auftrag von Swiss Prime Site (SPS) die Shopping Arena modernisiert und erweitert. Dabei entstehen im zweiten Untergeschoss rund zehn neue Shops sowie zusätzliche 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Hier werde der Umbau voraussichtlich bis Oktober 2027 laufen.