So erteilte einerseits das Bundesamt für Strassen (Astra) Implenia den Zuschlag für den Ausbau des Autobahnanschlusses "N01/36 Schlieren-Europabrücke" in Zürich-Grünau, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung heisst. Ab Herbst 2023 werde unter anderem die bestehende Verkehrsfläche instand gesetzt. Zudem sollen 3800 Quadratmeter Lärmschutzwände die Anwohner des Quartiers entlasten. Das Projekt soll im Jahr 2027 fertig gestellt sein, der Zuschlag unterliege noch einer Einsprachefrist von 20 Tagen.