Dies sind einerseits ein neues Proben- und Werkstättenzentrum (PWZ) für das Bayerische Staatsschauspiel in München, anderseits diverse Ersatzneubauten in Zürich. Implenia werde als Totalunternehmer in München ein neues Proben- und Werkstättenzentrum für das Bayerische Staatsschauspiel planen und betriebsfertig errichten, teilte der Baukonzern am Dienstag mit. Das Auftragsvolumen für Implenia betrage mehr als 140 Millionen Euro. Baustart sei im Juni und die Übergabe im Dezember 2026. Dies ist laut den Angaben bereits das dritte Projekt, das Implenia als Totalunternehmer für den Freistaat Bayern als Bauherrn realisiere.