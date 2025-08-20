Hochbau erholt sich

Zudem habe der Wind auch im Hochbau gedreht. Erstmals seit drei Jahren sei bei Implenia im ersten Halbjahr 2025 der Auftragsbestand im Hochbau wieder gewachsen, sagte Vollmar. Es gebe riesige Spitalbauprojekte in Deutschland wie beispielsweise in München, Hamburg oder auch in Waldshut an der Schweizer Grenze.