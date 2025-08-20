Von Januar bis Juni stieg der Umsatz um 6,6 Prozent auf 1,86 Milliarden Franken, wie Implenia am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Die Wachstumsdynamik sei erfreulich, schrieb der grösste Schweizer Baukonzern. Zudem kam eine Reihe von neuen Aufträgen herein, was das Orderbuch anschwellen liess. An den Gesamtjahreszielen hielt der Baukonzern fest.