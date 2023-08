Das lässt sich nicht jedes Jahr wiederholen, weshalb ein Rückgang auf "normalere" Niveaus erwartet worden war. Und so erzielte Implenia von Januar bis Juni 2023 einen Betriebsgewinn (EBIT) von 49,9 Millionen Franken, nachdem im Vorjahressemester noch 95,1 Millionen eingefahren worden waren. Die operative Marge sank auf 2,9 Prozent, wie der grösste Schweizer Baukonzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.