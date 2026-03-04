«Wenn alles so läuft wie jetzt, werden wir im 2027 ein zweistelliges Umsatzwachstum haben», sagte Konzernchef Jens Vollmar am Mittwoch am Rande der Bilanzmedienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Grundlage dafür sind die dicken Auftragspolster, die im vergangenen Jahr nochmals um ein Viertel grösser geworden sind und mittlerweile 8,5 Milliarden Franken erreichen. Zudem sind die neuen Aufträge deutlich profitabler als die alten.