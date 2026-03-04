Wie stark Implenia dabei vom riesigen Infrastrukturprojekt der deutschen Regierung profitieren werde, sei schwierig zu sagen. Denn es sei nicht immer klar, welches Projekt aus welchem Topf finanziert werde, sagte Vollmar. Aber in der Summe habe Implenia den Auftragsbestand in Deutschland um über 20 Prozent gesteigert. Dabei habe man auch Fortschritte im Verteidigungsbereich gemacht, in welchem Implenia wachsen wolle.