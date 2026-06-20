Ins gleiche Horn stösst Michael Elsaesser (55), Chef der Bernerland Bank, der der Debatte über einen Wegzug der UBS aus der Schweiz wenig abgewinnen kann. «Die UBS ist wichtig für die Schweiz.» Ergänzt aber: «Es geht hier um das Interesse der ganzen Volkswirtschaft.» Deshalb könne es nicht sein, dass die UBS von einer faktischen Staatsgarantie profitiere, die sie nicht abgelten müsse. Gegenüber CH Media spricht Elsaesser von einem «Trittbrettfahrersyndrom».